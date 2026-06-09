(C)Magica Quartet / Aniplex・Madoka Movie Project ©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project 2012年公開の「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編]始まりの物語」と「[後編]永遠の物語」、2013年公開の「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語」のリバイバル上映が決定した。「[前編]始まりの物語」と「[後編]永遠の物語」は、Dolby Cinemaでの2週間限定上映の予定で、「[前編]始まりの物語」は7月10日から、