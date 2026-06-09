自然の力を使いながら川や海の再生を目指す取り組みを知ってもらおうと6月10日から3日間海外からの研究者も参加するシンポジウムが高知県内各地で開かれます。6月9日、県庁で一般社団法人生態系総合研究所の小松正之代表など6人が会見を開きました。小松代表などは自然の力を活用しながら生態系と人の生活のいずれにも利益をもたらすNBS＝ネイチャー・ベースドソリューションを提唱しています。小松代表のグル&#