◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝９日、美浦トレセン昨年７月の未勝利勝ちから一気の４連勝でオープン入りして、重賞初挑戦だった前走の日経賞で２着に好走したミクニインスパイア（牡４歳、美浦・林徹厩舎、父アドマイヤマーズ）は、出来の良さを生かして虎視たんたんだ。全休日明けの６月９日は、美浦・坂路を６０秒３―１４秒０で駆け上がって翌日の追い切りに備えた。田中助手は「