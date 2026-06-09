◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）楽天が先制の好機を逃した。巨人の先発は則本。昨季まで楽天でプレーしていた右腕との対決となった。両チーム無得点の２回に１死一、三塁のチャンスをつくった。しかし、太田がセーフティースクイズを仕掛けたが、転がった白球は投手の正面へ。三塁走者の黒川が本塁生還を狙ったがアウトになった。さらに２死一、二塁では中島が一邪飛に倒れた。先