プロボクシングの志成ジムは９日、ＷＢＡ世界スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）５位・堤駿斗（２６）＝志成＝が７月１４日の「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５８」（東京・後楽園ホール）の同級１０回戦でフェリックス・バティスタ（２９）＝ドミニカ共和国＝と対戦することを発表した。戦績は堤が８戦全勝（５ＫＯ）、バティスタが１４戦全勝（１０ＫＯ）。堤は昨年１２月２７日、サウジアラビア