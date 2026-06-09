衆議院選挙や自民党総裁選で高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題です。中道改革連合など野党3党はきょう、真相解明に向けた追及を続ける方針を確認しました。中道改革連合階猛 幹事長「本当にやましいことがないのであれば、自ら真相解明を積極的にやるべきではないか」野党がこう指摘するのは、高市総理の陣営が先の衆院選や自民党総裁選で、他の候補の中傷動画を作成したとされる問題です