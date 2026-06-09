中国の習近平国家主席は北朝鮮の金正恩総書記との首脳会談を行うなどし、2日間の北朝鮮訪問を終えました。今回の習主席の招待に、北朝鮮としてはロシアへの「一国依存」から脱却したい思惑があるようです。朝鮮中央テレビ「朝中友好の年代記に特筆すべき歴史的な対面だ」きのう、7年ぶりに北朝鮮を訪問した習近平国家主席。夜には金正恩総書記とともに、歌や踊り、曲芸などの特別公演を観覧しました。スクリーンには習主席と金総書