収入が低い働き手を支援する新制度「給付付き税額控除」を巡り、当面は現金給付に一本化した上で、減税となる税額控除を将来的に組み合わせる案を政府側が示す方向で調整していることが、9日分かった。10日に開かれる社会保障国民会議の実務者会議で提示し、各党が意見を表明する。給付一本化に慎重な立場の政党から理解を得られるかどうかが焦点だ。税額控除を見送る政府案に対し、実務者会議の議長を務める自民党の小野寺五