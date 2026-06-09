赤色灯埼玉県警は9日、岡山市内の宿泊施設で2025年、小学生の男児をスマートフォンで盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反と児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで市立小の教員垣内優輝容疑者（25）＝同市北区中撫川＝を逮捕した。県警によると、スマホから2万7千点超の同様の画像や動画を発見。県警は他者と共有していた可能性もあるとみて捜査する。逮捕容疑は25年8月17日、公共の宿泊施設で10歳未満男児の裸を動画で撮影し