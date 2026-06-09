ボートレース宮島開設72周年記念G1「宮島チャンピオンカップ」は9日、第12Rで優勝戦が行われた。岩瀬裕亮（37＝愛知）がインからコンマ13のスタートを決め、他艇を全く寄せ付けず先マイ快勝。10回目のG1優出でうれしい初Vを成し遂げた。2着は2周1Mで地元の高橋竜矢を全速ターンで抜いた山崎郡。また、節間の売り上げは72億4316万2700円で、目標の66億円を大きく上回った。ついにG1タイトルをその手につかんだ。岩瀬はインから