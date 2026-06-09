中国の習近平国家主席が7年ぶりに北朝鮮を訪問し、金正恩総書記と会談しました。両首脳は親密さをアピールしましたが、その裏には各国の打算的な思惑があるとみられています。■習主席を熱烈歓迎、金総書記「中朝の関係は揺るぎない」8日、北朝鮮の平壌に到着した中国の習近平主席を、金正恩総書記が妻と共に笑顔で出迎えました。沿道は色とりどりの花や国旗を振る人たちであふれ、歓迎ムードに包まれました。首脳会談では、両首脳