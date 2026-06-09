攻撃の応酬を続けていたイランとイスラエルがそれぞれ攻撃停止を発表しました。JNNの単独インタビューに応じたイラン外務省の報道官は、この応酬の前の交渉で、アメリカとの戦闘終結に向けた「合意が極めて近くまで来ていた」と話しました。イランとイスラエルによる攻撃の応酬。これについて、9日、アメリカのトランプ大統領は…アメリカトランプ大統領「彼らは争っていたが、私を通じて、双方とも止めることに合意した」自身が