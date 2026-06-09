岡山市立の小学校講師の男が、男子児童の性的姿態を撮影するなどした疑いで、埼玉県警に逮捕されたことがわかりました。 【写真を見る】自宅には動画など2万7,000点以上が…小学校講師の男（25）を埼玉県警が逮捕男子児童が脱衣所で着替える姿をスマホで撮影するなどした疑い【岡山】 男子児童（10歳未満）の着替えを撮影した疑い 性的姿態撮影等処罰法違反と児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されたのは、岡山市立の小学校の