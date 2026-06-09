インターネットなどを通じた電子納税の普及に貢献したとして、広島国税局から中国銀行に感謝状が贈られました。 【写真を見る】e-Taxの体験会などで税金のキャッシュレス納付を推進広島国税局から中国銀行に感謝状【岡山】 広島国税局の辻貴博局長から中国銀行の加藤貞則頭取に感謝状が手渡されました。 中国銀行は、去年10月、岡山県内の11の金融機関などと連携し、税金のキャッシュレス納付を推進する「おかやまハレ