山形県東根市の小中学校の給食に、地元で採れた「佐藤錦」が登場し、児童たちが地元ならではの特別な給食を楽しみました。 【写真を見る】地元のさくらんぼを口いっぱいに！小中学校の給食に佐藤錦由来と歴史も学び“地元の誇り”を味わう（山形・東根市） 東根市では地元の農産物に理解を深めてもらおうと、１０年前から「東根さくらんぼ」給食が提供されています。 きょう東根中部小学校の給食に並んだのは、きのう収穫され