山形市の明治小学校できょう学校の創立記念行事が行われました。そこで行われたのは、子どもたちが大好きなあるものを使った特別なショー。夢のような世界が広がりました。 【写真を見る】「周りがレインボーになっていた」夢のような世界に子どもたち大興奮！小学校の創立記念にしゃぼん玉ショー！（山形市） 無数に広がるしゃぼん玉。山形市立明治小学校の創立１３５周年を記念し行われたのはしゃぼん玉を使