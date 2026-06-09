道の駅が民間企業と協力し地域の防災に関わる取り組みや呼びかけを行う協定が結ばれました。この協定で、災害に強い街づくりを目指します。 【写真を見る】道の駅と企業が協力！災害に強い街づくりへ！道の駅では10月に防災フェスティバルの開催も（山形市） 協定を結んだのは、山形市にある道の駅やまがた蔵王と損害保険ジャパンです。 災害時に損害保険ジャパンの持つ豊富なネットワークでの情報取集や、全国からの人材