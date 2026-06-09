インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」で、他社からの乗り換えで「ギガプラン」の音声SIMまたは音声eSIMを端末とセットで申し込むと、対象端末が割引価格で購入できる「のりかえ価格での端末販売」を開始した。あわせて、一部の機種をさらに値下げする期間限定の「スマホ大特価セール」を11月4日21時59分までの期間で実施する。 「のりかえ価格での端末販売」は終了日未定の