食品のフードロスをなくそうと、石川県とスーパーマーケットが連携して、家庭で使わなくなった食品などを団体に寄付しました。スーパーマーケットのマルエーは県と連携して年に2回、各家庭で使わなくなった食品や日用品をいしかわフードバンク・ネットに寄付しています。県内の17店舗で、来店客に呼びかけて集まった調味料や食品、洗剤などおよそ120キロ分を9日、いしかわフードバンク・ネットに贈りました。マルエーの小賀誠常務