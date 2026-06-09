9日(火)はスッキリしない天気で、少し空気がヒンヤリしました。最高気温は、新潟市中央区で19.8℃、上越市高田で19℃など、20℃に届かないところが多く平年と比べると5℃くらい低くなりました。この時間はさらに気温が下がってきていますので、体を冷やさないようにお気をつけください。 さて、10日(水)の県内は天気が回復する見込みです。 ◆10日(水)午前9時の予想天気図 日本海に中心を持つ高気圧に覆われるため、県