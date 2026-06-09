北越高校の生徒ら21人が死傷した磐越道のバス事故から1カ月が経ちました。捜査が進む一方で、レンタカーの手配などをめぐる学校とバス会社の主張は平行線のままです。 なぜ事故は起きたのか。 生徒の保護者が苦しい胸のうちを明かしました。 5月6日、福島県郡山市の磐越自動車道。北越高校の男子ソフトテニス部員を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、17歳の男子生徒が死亡、20人が重軽