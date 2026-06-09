児童8人が犠牲になった大阪府の池田小事件から8日で25年。金沢市で子どもの見守りボランティアを続ける男性が、これからの活動に気持ちを新たにしています。25年前、大阪府池田市で小学校の敷地内に刃物を持った男が侵入し、児童8人が犠牲となる痛ましい事件がおきました。この事件をきっかけに平寿彦(たいら・ことひこ)さんが先頭に立ち金沢市木越で始まった見守りボランティア。現在は65人が参加する大浦小の見守りサポート隊も2