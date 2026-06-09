9日は鹿児島市内も一日、雨模様となりました。雨に映えるのがアジサイの花ですが、鹿児島市のあじさい園では、1万株が咲き誇り、雨の季節を鮮やかに彩っています。（記者）「梅雨に入り今日も雨ですが、こちらのアジサイ、雨を忘れさせるほどきれいに咲いています。こちらではいろんな種類や色のアジサイを楽しむことができます」高貴な紫や鮮やかなピンク。さまざまな色のアジサイを楽しめるこちらは、鹿児島市平田町にある