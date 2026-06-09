攻守に存在感を見せる堂安は、確かにキーマンの一人だ(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本代表は、グループリーグ3戦目でスウェーデンと対戦する。W杯では初めての顔合わせとなり、決勝トーナメント進出を懸けた大一番として迎える可能性もある一戦だ。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像そして大会を前に、スウェーデンの現地