サッカーの元日本代表ＭＦの稲本潤一さんが９日放送の日本テレビ系報道番組「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）に出演。１１日開幕のサッカーＷ杯北中米大会に挑む日本代表への期待を明かした。森保一監督を始め日本代表メンバーが目標に「優勝」を掲げていることについて、稲本さんは「今のメンバーからしたら当然狙える位置にあると思います」と、きっぱり。「所属しているクラブが全員、ヨーロッパで