昭和１００年を記念した企画展「東京１９６４大会から東京２０２０大会へ」が、９日から東京・新宿区の日本オリンピックミュージアムで開催される。アジアで初開催となった１９６４年の東京五輪、そして２０２１年東京五輪で使用された物を展示。この日は内覧会が行われ、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長は「こうした企画の中で多くの皆さんに仲間になっていただき、スポーツのよさを語り合えるようにしていきた