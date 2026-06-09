◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝９日、栗東トレセン春古馬３冠皆勤となるタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）は疲れを見せず、順調に調整されている。今年はもう５戦目。しかし宮調教師は、「かえって元気になっているね。体調はいいよ」とタフさに目を細める。前走の天皇賞・春は６着。２４００メートルより長い距離は未経験だったが、急きょの乗り替わり