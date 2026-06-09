タレント・フリーアナウンサーの森香澄が9日、都内で行われたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜後10：00）合同取材会に出席。理想の結婚相手の条件を明かした。【写真】相手に求める年収も…森香澄の”理想の結婚相手”取材会には、エルフ・荒川、恋愛婚活アドバイザー・植草美幸氏とともに参加。トークでは荒川とともに、回答した理想の結婚相手の条件をもとにした、理想の結婚相手