6月10日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。・夜もドンヨリ 一部でにわか雨も・あす朝まで雨残る 傘・上着を持って・曇天でも… 25℃超え復活・あす“梅雨寒” 朝晩は長袖がオススメ