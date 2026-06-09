八代市の新庁舎建設をめぐる汚職事件で、容疑者達の新たな主張です。 【写真を見る】「ちゃんこ店の開業手続き、市議に任せていた」成松市議の自宅にあった“マネロン”2000万円入りキャッシュカード容疑者らが主張【熊本・八代“巨額”汚職事件】 弁護人によりますと容疑者達は、警察が押収したキャッシュカードについて「ちゃんこ料理店の開店準備資金として、成松市議に渡したもの」と主張しているということ