世界大会での優勝経験もある熊本国府高校のチアダンス同好会で、外部コーチの言動などを問題視する告発文が届き、その後、生徒7人が同好会を辞め、そのうち5人が転校していたことが明らかになりました。 【写真を見る】世界王者のチア強豪校“高圧指導”告発で生徒7人が一斉退会、5人が転校…熊本国府高「学校管理の部活動でなく調査が難しい」 学校の説明 学校などによりますと、去年11月、このチアダンス同好会につい