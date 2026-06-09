俳優の佐藤隆太（46）が9日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。子供達への手作り弁当を披露した。09年に結婚し、3人の子供に恵まれた佐藤。ストーリーズには「本日のおとっつぁんプレゼンツ弁当は…潔し！！ピーマン肉詰めほぼ一択弁当っ！！！」と投稿。ご飯とピーマン肉詰め、卵焼きがキレイに盛り付けられたサイズ違いの弁当箱を公開した。佐藤は昨年出演した番組で、子供たちは娘2人と息子1人で「高校1年生、