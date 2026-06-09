◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（９日・みずほペイペイ）ソフトバンク・野村勇内野手が２回にソロを放った。野村は５月９日のロッテ戦（みずほペイペイ）以来、１か月ぶりに「７番・二塁」でスタメン出場。２―０の２回１死で１打席目を迎えると、阪神・才木の初球を引っ張った。打球は左翼スタンドに飛び込み、ソロで追加点を奪った。今季は試合前時点で１割８分３厘と苦しんでいたが、５日と７日の