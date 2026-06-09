愛知県庁で記者会見する原告の沢村彰さん（左から2人目）ら＝9日午後生活保護費引き下げを違法とした最高裁判決を巡り愛知県の原告7人は9日、補償を減額分の一部とした政府決定を見直すよう、同県に不服申し立ての審査請求をした。石川県や大阪府でも同様の請求がされており、今後全国に広がる見込み。請求後、愛知県庁で記者会見した原告の沢村彰さん（59）は「国は反省していない」と批判。敗訴したのに、新たな減額率2.49％