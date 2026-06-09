“労働者の街”、大阪市西成区。その象徴だった「あいりん総合センター」の建物本体の解体工事が始まりました。記者「午前9時すぎです。放水しながら重機が壁を壊しています」1970年に開設された「あいりん総合センター」は2019年、耐震性を理由に建て替えが決まりました。去年12月からアスベストの除去などが行われ、けさ、建物本体の解体工事が始まりました。あいりん総合センターは日雇い労働者たちに建設作業などの仕事を紹介