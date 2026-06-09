◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月9日みずほペイペイ）阪神が、またしてもソフトバンク・野村勇に手痛い一発を浴びた。9日のカード初戦、0―2で迎えた2回1死から、先発・才木浩人が左翼スタンドへ被弾。点差を3点に広げられた。野村勇――。阪神ファンからすれば、耳にしたくない名前だろう。昨年10月30日、甲子園で戦った日本シリーズ第5戦で、2―2の延長11回に決勝ホームランを打たれた過去がある。この一発で勝