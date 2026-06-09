JR東日本は、現在使われている磁気を使った切符を来年春から順次廃止し、QRコードが印刷された切符に切り替えると発表しました。JR東日本は、「磁気乗車券」と呼ばれる、現在使われている裏が黒い切符を来年春から順次廃止し、QRコードが印刷された切符を改札機にタッチする方式に切り替えるということです。新幹線や特急で使われる大きい切符は対象外で、近距離用の小さい切符を切り替える予定です。現在の切符は縦30ミリ、横57.5