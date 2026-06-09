◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（９日・ベルーナドーム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手がプロ初本塁打を放った。３回１死の第１打席で左翼席へのソロ。武内の高めに浮いたツーシームをフルスイングした。開幕から１０３打席目で待望の一発。打率１割台と苦しんでいるルーキーはホッとしたような笑顔でダイヤモンドを一周した。飛び跳ねるようにベンチに戻ってハイタッチを終えると、最後はバンザイ。「自分