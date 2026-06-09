バレーボールの大阪ブルテオンが9日、西田有志選手と契約更新したことを発表しました。西田選手は今シーズンは日本代表を辞退してのぞみ、SVリーグチャンピオンシップ決勝まで勝ち上がり、郄橋藍選手率いるサントリーサンバーズ大阪を下し、優勝しました。さらに5月19日にSVリーグの年間表彰が行われ、西田選手がチャンピオンシップMVPを受賞しました。契約更新に際し、西田選手は「2026-27シーズンも大阪ブルテオンの一員で