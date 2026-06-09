市川 栞 キャスター：北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか北國新聞・野口 強 論説委員：金沢市を代表する美の殿堂「金沢21世紀美術館」が、大規模な改修工事のため、来年5月から1年近く休館します。年間来館者が200万人を超える 巨大な観光スポットの空白は、金沢中心部のにぎわいを持続させる上で、大きな試練です。この「21美ロス」を克服するため、まちなか