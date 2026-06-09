6月9日は「ロックの日」です。小松市内では金沢武士団の選手らが自転車などの施錠について呼びかけました。小松市内で行われたのは自転車の盗難被害抑止キャンペーン。「鍵をかけ守る」ということでディフェンスでブロックするバスケットボールの金沢武士団の選手も参加しました。 ■金沢武士団・富田一成 選手：「カギをかけて自転車をディフェンス！」■金沢武士団・酒井達晶選手：「カギをかけて自転車をブロ