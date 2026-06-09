ブッカー賞（Booker Prize）は、1968年に創設されたイギリスの文学賞。世界的に最も権威のある文学賞の一つとして知られ、その年に英語で出版された最も優れた長編小説に贈られる。かつては対象がイギリス連邦などに限られていましたが、現在はアメリカなど世界中の英語作品へと門戸が広げられ、世界中の本好きから熱い視線が注がれている賞となった。本記事では、最新の受賞作品からさかのぼり、2000年代までのブッカー賞作品を一