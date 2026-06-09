重鎮から新進気鋭の若手まで多様な工芸の作品が並ぶ日本現代工芸美術展・石川展が金沢市で始まりました。この展覧会は、4月に東京で行われた本展の巡回展です。会場には、重鎮から若手までが陶磁や金属・木材など多様な素材を使って表現した95点が並んでいます。 こちらは現代工芸理事長賞に輝いた金沢市の加賀友禅作家、辻宏美さんの作品、「月夜のみちびき」。加賀友禅の優しい色合いで夜空を照らす春の月を丁寧に表現して