《私の方から松井氏に高市氏支援についての関心の有無を確認したところ、関心をお持ちのご様子でした。そこでその旨を木下氏にお伝えした上で連絡先をお知らせした次第です。》6月8日、「藤井聡・クライテリオン日記〜日常風景から語る政治・経済・社会・文化論〜」でこう明かしたのは、京都大学大学院工学研究科都市社会工学教授の藤井聡氏（57）だ。高市早苗首相（65）と経済政策について直接話し合うこともあるという藤井教授は