名古屋市消防局の24歳の消防士が、商業施設で盗撮を繰り返し、懲戒処分を受けました。 【写真を見る】｢風俗にはお金がかかるので｣ 買い物かごに入れたスマホをスカート内に…盗撮繰り返す 24歳消防士を停職3か月の懲戒処分 名古屋市 停職3か月の懲戒処分を受けたのは、名古屋市消防局熱田消防署の男性消防士（24）です。 買い物かごに入れたスマホを差し入れ… 名古屋市によりますと男性消防士は、ことし2月、中村区の名