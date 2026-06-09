名古屋市では、指定ごみ袋が一部店舗で品薄になっている事態を受け、5月25日から家庭用のごみに関し「指定袋以外」の袋も認める臨時措置を始めました。 【写真を見る】名古屋市 指定ごみ袋の不足は解消した? 無色透明or半透明でも収集する臨時措置 ｢品薄の状況が続けば期限延長も｣ （名古屋市環境局作業課 河合幸樹課長補佐 5月22日）「指定袋の代わりに無色透明の袋・半透明の袋で排出できるようにする」 臨時措置の対象は可燃