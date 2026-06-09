自民党の細野豪志衆議院議員が2026年6月9日、スーパーで見かけたという「見切り品」をめぐる光景についてXで私見を述べ、波紋を広げている。「中身と値札を真剣な表情で見比べている男性たちがいた」細野氏は投稿で「先日、閉店間際のスーパーで弁当を買う機会があった」と切り出し、「数個だけ残った見切り品の弁当を前に、中身と値札を真剣な表情で見比べている男性たちがいた。妻にその話をしたら、『そんなの普通だよ』と言わ