anan2499号「呼吸と体幹」特集のスペシャルエディション表紙を飾るのは、FIFA World Cup 2026 サッカー日本代表メンバーの上田綺世選手と中村敬斗選手。森保ジャパンが誇るエースストライカー＆アタッカーとして日本代表を勝利へと導く二人の表紙＆16ページのスペシャルグラビア撮影風景をお届けします。この号が発売された翌日、6月11日に開幕するW杯。まさに開幕直前スペシャルなのですが、今回の撮影が行われたのは実は、6か月