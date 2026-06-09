「もう関係を続けるのはつらい」と感じているのに、なかなか別れる決断ができない…そんな思いを抱え日々を過ごしている女性は少なくありません。情や思い出、周囲の目など、別れを迷わせる要素はたくさんありますよね。今回は、そんなあなたに向けて“別れる勇気を持つためのヒント”を体験談やインタビューをもとにご紹介します。別れたあとの生活を想像してみる「別れたらひとりになってしまうかも…」そんな漠然とした不安が、