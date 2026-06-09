2026年の台風は、夏と秋で様子が変わりそうです。8月は接近が増え、秋には発達した台風が近づく可能性もあります。今年の台風は何が違うのか、その仕組みを解説します。2026年の台風の見通し8月を中心に接近、秋は強い台風に注意2026年の台風シーズンは、8月を中心に日本列島への接近数が平年並みか多くなる見込みです。また、今年は秋に発達した台風が接近する可能性があることにも注意が必要です。平年では、台風の発生数や接